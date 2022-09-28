إغلاق بالجملة.. السومرية تنشر موقفاً مرورياً لشوارع وجسور بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإغلاق عدة طرق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أغلقت جسر الصرافية، وتقاطع ملعب الشعب".



وأشار إلى "إغلاق الطالبية باتجاه الموال، وجسر البنوك، بالإضافة إلى إغلاق الطريق من الشعب باتجاه صليخ".

