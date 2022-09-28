والد الشهيد "علي ريسان" يهنئ السومرية بذكرى تأسيسها

قدم والد الشهيد الزميل "علي ريسان" تهنئته لقناة السومرية بذكرى تأسيسها الـ18.

وقال ريسان "أطفئنا اليوم شموع الماضي وهذه شموع الغد مشعلة تنتظر من همتك أن تطفئها بعملك الدؤوب هنيئاً للسومرية عيدها الثامن عشر ومن تألق إلى تألق".