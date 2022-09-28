المجلس الأعلى يهنئ بميلاد السومرية: مسيرة حافلة بالنجاحات

وقال حمودي في برقية تهنئة، "الاخوة والاخوات الاعزاء في قناة السومرية الفضائية، نتقدم اليكم بالتهنئة الصادقة بمناسبة الذكرى الثامنة عشر للتأسيس؛ ونبارك لكم هذه المسيرة الحافلة بالعطاء والنجاح والتنوع في الأداء".وأضاف، "داعين الله تبارك وتعالى لكم بمزيد من التوفيق لحفظ أمانة الكلمة ومسؤولية الاعلام الهادف، وكل عام وأنتم بألف خير".