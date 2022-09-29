انفجار رمانة "هجومية" أمام منزل مواطن في بغداد ـ عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "رمانة هجومية أنفجرت امام منزل مواطن ضمن قطاع ٧٠ في مدينة الصدر في بغداد"، مبينا أن "الانفجار لم يسفر عنه اي اصابات تذكر".وبشأن استهداف الخضراء، فجر اليوم بصواريخ، اوضح، أنه "لا يوجد هناك اي استهداف للخضراء، والكلام المزعوم حول الهجوم لا صحة له".