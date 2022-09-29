تعليق أممي جديد بشأن القصف الايراني لشمال العراق

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" غوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية".وأكد غوتيريش خلال البيان إلى وقف فوري للتصعيد ، وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار.وفي وقت سابق أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ارتفاع حصيلة القصف الإيراني إلى وفاة وأصابة 71 شخصاً.