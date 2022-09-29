الرافدين يحدد مدة تسديد قروض المشاريع الصغيرة

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، ان "قيمة قروض المشاريع الصغيرة تبلغ 25 مليون دينار، ومخصصة للمواطنين أصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى"، مبينا أن "مدة تسديد القرض 6 سنوات وبفائدة 6 بالمئة".وأضاف، ان "التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".