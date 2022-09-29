بعد احداث الأمس.. موقف مروري لشوارع العاصمة بغداد

السومرية نيوز - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد بعد أحداث المنطقة الخضراء يوم أمس.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "جميع شوارع العاصمة بغداد سالكة باستثناء جسري الجمهورية والسنك". وأضاف، انه "لا يوجد زخم مروري خانق في العاصمة بغداد"، مشيرا الى ان "دخول المنطقة الخضراء لأصحاب الباجات فقط". وشهدت العاصمة بغداد يوم أمس اكتظاظا بشريا خلفته تكدس السيارات نتيجة قطع اغلب شوارع العاصمة بعد خروج تظاهرات في ساحة التحرير تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب.

