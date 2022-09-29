أول تحرك عراقي رسمي بشأن القصف الإيراني الأخير – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، استدعاء سفير إيران في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية القصف الأخير الذي أسفر عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم استدعاء السفير الإيرانيّ لدى العراق محمد كاظم آل صادق، جرّاء عمليات القصف المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على مُدن وقرى متعددة في إقليم كردستان العراق، طيلة الأيام الماضيّة، لاسيما صباح يوم الأربعاء المُوافق 2022/9/28، والــذي أدّى إلـى استشهاد وأصابة عـدد مـن المدنيين العراقيين الآمنين بضمنهم نساء وأطفال، وما تسبّب به من ترويع للسكان، وبثّ الذعر بينهم، وتدمير للبنى التحتيّة".

وأضافت، ان "رئيس دائرة الدول المجاورة إحسان العواديّ، سلّم سفير الجُمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة لدى العراق مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، تضمّنت إدانة الحُكُومة العراقيَّة لهـذه الجريمة والتي مثلت استمرارا لاعتداءات القوات الإيرانيَّة على سيادة العراق وحرمـة أراضـيـّه وأخـذت طابعـاً جديـداً لا يمكـن السـكوت عنـه، تمثـل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المُدن العراقيَّة".

وشددت الوزارة في المذكرة، رفضها لتلك الأعمال وما نجم عنها من ترويع وإرهاب المواطنين الآمنين، وطالبت الوزارة باحترام سيادة العراق والالتزام بتعهدات الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة المنصوص عليها في المواثيق الدوليَّة والابتعاد عن المنطق العسكريّ ولغة السلاح في مُعالجة التحديات الأمنيَّة؛ وحذرت من تداعياتها على السلم المُجتمعيّ لكلا البلدين، وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين.

يذكر أن وزارة الصحة في إقليم كردستان أعلنت، عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء قصف إيراني لمناطق في الإقليم.