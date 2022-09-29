التربية تنشر نتائج الاعتراضات الخاصة بهؤلاء الطلبة

السومرية نيوز – بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الاعتراضات الخاصة بالطلبة المتقدمين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين للعام الدراسي 2022 – 2023.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، "للاطلاع على نتائج الاعتراضات الدخول الى الرابط الالكتروني ادناه:-

