التربية توضح حقيقة وجود دوام للمدارس الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عدم تحديد موعد بدء العام الدراسي حتى الآن.







وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لا يوجد دوام في المدارس يوم الأحد المقبل".



وأضافت، أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد".