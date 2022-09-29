النزاهة تخاطب التربية بشأن شبهات هدر بالمال العام في صلاح الدين (وثيقة)

السومرية نيوز – صلاح الدين

خاطب مكتب تحقيق صلاح الدين التابع الى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، وزارة التربية – دائرة الشؤون القانونية حول شبهات هدر بالمال العام.



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