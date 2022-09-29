مصرف حكومي يطلق سلف للموظفين والمنتسبين

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة "كردت كارد" للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المبلغ المذكور يمكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه على مليون دينار عراقي لمنتسبي القوات الامنية و(٧٥٠) الف دينار الموظفين".



وأضاف، أنه "بإمكان من لديه سلفة سابقة التقديم على بطاقة كرديت كارد يبقى مدور تحت اليد".