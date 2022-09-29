التعليم تمدد التقديم الى قناة النقل والاستضافة واستمارة الوافدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يستمر التقديم الإلكتروني إلى الاستمارة الخاصة بقناة النقل والاستضافة بين الجامعات والكليات عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/4".وأشارت إلى أنه "يستمر التقديم بشأن نقل الطلبة الوافدين من خارج العراق على قناة التعليم (الحكومي والأهلي) الخاص الصباحي الدولي للسنة الدراسية 2023/2022 عبر بوابة الدراسات نفسها الى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2022/10/6.