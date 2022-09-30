الرافدين يحدد قيمة قروض السكن والفئات المشمولة - عاجل

حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، قيمة قروض السكن والفئات المشمولة.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القروض العقارية تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين".



وأضاف، ان "تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية التي تصل الى ٥٠ مليون و شراء دار سكني تبلغ ١٥٠ مليون".