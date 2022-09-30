الصدر يحمّل حكومة طالبان مسؤولية التفجيرات بحق شيعية الأفغان ويوجه رسالة للسعودية

حمّل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حكومة طالبان المسؤولية الكاملة إزاء التفجيرات التي تطال الأفغان الشيعة.

وقال الصدر في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "حكومة طالبان المتشددة والتي تُرهب المسلمين ومساجدهم وصلوات جمعتهم بدل أن تُرهب الثالوث المشؤوم".



وفيما يلي نص التغريدة: