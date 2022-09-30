تسجيل هزة أرضية في محافظة ديالى

السومرية نيوز - ديالى



أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، تسجيل هزة أرضية بقوة ٣.٦ درجة في محافظة ديالى.





وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهزة سجلت شمال غرب مندلي ضمن محافظة ديالى".



وأضافت، أن "قوة الهزة بلغت ٣.٦ درجة ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".