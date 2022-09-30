شاحنة وصهريج وعجلة مدنية.. حادث سير مروع على طريق بغداد - كوت (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني هرعت لتنقذ ثلاثة مصابين من عجلة خصوصي وهم الاب وطفلين فيما انتشلت جثة الام وطفلة كما انتشلت جثة سائق صهريج بعد حادث اصطدام مروع بين ثلاث مركبات (شاحنة وصهريج ومركبة صالون) على الطريق الرابط بين بغداد والكوت مركز محافظة واسط".وأوضحت، ان "فرق إنقاذ الدفاع المدني اضطرت الى استخدام معدات الإنقاذ الهيدروليكية لقص حطام المعدن لتنقذ من كان على قيد الحياة اولاً وتنتشل جثث المتوفين ثانيا مع تأمين نقلهم إلى المستشفى حسب الإجراءات القانونية المتبعة".