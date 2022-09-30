سيطرات مفاجئة وجسور خارج الخدمة.. البدء بتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية باشرت بتشديد إجراءاتها الأمنية ضمن العاصمة بغداد من خلال نصب سيطرات مفاجئة"، مبينا أنها "أغلقت سيطرة المشتل باتجاه صعده القناة".وأضاف، أن "هنالك انتشارا كثيفا للقوات الأمنية اسفل جسر النهضة تمهيدا للأغلاق خلال الساعات القادمة"، لافتا إلى أنه "تم نصب سيطرات ضمن ابو نؤاس والكرادة تسبب بزخم مروري".وأوضح المصدر، أنه "تم أيضا تشديد الإجراءات الأمنية ضمن سيطرتي الجادرية والطابقين ومن المرجح ان يتم اغلاقهما خلال الساعات القادمة".وتشهد شوارع العاصمة لاسيما محيط المنطقة الخضراء، انتشارا مكثفا للقوات الأمنية توسع بعد عقد جلسة البرلمان، أمس الأول الأربعاء، وبعد قصف صاروخي استهدف المنطقة شديدة التحصين.