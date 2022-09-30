لقطات من التحرير قبيل ساعات من تظاهرات تشرين

تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً للطريق المؤدية من ساحة الفردوس إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك قبيل تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "تشرين".

وبحسب مصدر أمني، قال لـ السومرية نيوز، إن الطريق المذكور لم يشهد قطوعات، كما أن الوضع الأمني هناك جيداً.



أدناه الصور: