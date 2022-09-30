التربية تؤجل امتحان الغد إلى إشعار آخر - عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات تقرَّرَ تأجيل امتحان يوم غدٍ (اللغة الفرنسية) إلى إشعار آخر".وتشهد العاصمة بغداد، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامناً مع تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "احتجاجات تشرين".