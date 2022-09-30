"استدارة خاطئة" توقع حادثاً وسبعة مصابين في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حادث اصطدام مركبتين وقع على طريق مصفى الشعيبة، بين شاحنة صهريج ونيسان بات فايندر؛ بسبب الاستدارة الخاطئة من قبل سائق الشاحنة دون التأكد من خلو الشارع مما ادى الى وقوع الحادث".وبينت، أن "الحادث اسفر عن اصابة سبعة اشخاص".