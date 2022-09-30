وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نظراً للظروف الطارئة وانقطاع الطرق الذي قد يتسبب بعدم وصول الطلبة والملاكات التربوية المُكلّفة بالامتحانات، تقرَّرَ تأجيل (الامتحان العملي) لطلبة التعليم المهني ، إلى إشعار آخر".