المتظاهرون يعبرون الحاجز الحديدي على جسر الجمهورية (فيديو)

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن "المتظاهرين تمكنوا من إجتياز الحاجز الحديدي الذي نصبته القوات الأمنية، يوم أمس الجمعة، على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد".وأضاف، أن " المتظاهرين بدأوا يتقدمون نحو الحاجز الثاني، مع انسحاب القوات الامنية من الحاجز الاول".وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.