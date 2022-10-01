التعليم تحدد يوم غد الاحد موعدًا لانطلاق العام الدراسي الجديد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، أصدر توجيهاً لجميع الجامعات والكليات والكليات الأهلية، أهمها انطلاق الدوام الرسمي للطلبة يوم غد الأحد وتقویم نتائج امتحانات الدور الثاني".وجاء في نص الوثيقة:عملاً بالتوقيتات المنصوص عليهـا فـي التقويم الجامعي للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ والعـام الدراسي المرتقب ۲۰۲۳/۲۰۲۲ فقـد تقـرر مراعاة الآتـي علـى صـعيد الجامعات والكليـات الحكومية والأهلية كافة:• تقویم نتائج امتحانات الدور الثاني على وفق رؤية موضوعية تحقق أهداف العملية التعليمية التي يعد الطالب واحداً من أركانها المهمة.• تكثيف الإجراءات واستكمال مسارات الشروع والتنفيذ لخطط الجامعات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ۲۰۲۳/۲۰۲۲ الذي سينطلق في ۲۰۲۲/۱٠/٢ والتزام توقيتات وبرامج التدريس وتهيئة البيئة الجامعية وأقسامها الداخلية لاستقبال الطلبة.• تنظيم برامج حفلات التخرج في هذا الموسم الجامعي من خلال الآتي:أولا: عدم تأثيرها على البيئة العلمية وقاعاتها ومختبراتها.ثانيا: اقتصار برامج حفلات التخرج على الحضور الجامعي الرسمي والكلمات المركزية لرئيس الجامعة والطالب الأول فضلاً عن ترديد القسم وتكريم الأوائل.ثالثا: الإفادة من يوم السبت للاحتفال الرسمي وتحديد سقف زمني معلوم داخل المواقع المؤشرة من اللجان المختصة وتأمينها ومراعاة خصوصية الحرم الجامعي وتجسيد اسم دورة التخرج (بالعلم تبنى الأوطان).