تسجيل ثلاث إصابات في صفوف المتظاهرين على جسر الجمهورية - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ثلاثة متظاهرين تعرضوا لإصابات طفيفة نتيجة عملية تبادل رمي الحجار بينهم وبين القوات الامنية".واقدم عدد من المتظاهرين، اليوم السبت، على عبور البوابة الحديدية المنصوبة على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد،وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.