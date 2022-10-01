تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين المقبل - عاجل

السومرية نيوز – بغداد

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين، الموافق للثالث من تشرين الأول 2022.



وقالت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين، الموافق للثالث من تشرين الأول 2022، احتفاءً بالعيد الوطني لجمهورية العراق".