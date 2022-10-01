انهيار مبنى بالكامل في ساحة الواثق وسط بغداد (صورة)

السومرية نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "بناية انهارت بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد".



وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث"، مشيرا الى "وجود أشخاص محاصرين تحت الركام".