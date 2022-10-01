حقيقة اغلاق ساحة النسور وسط العاصمة بغداد – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

شهدت ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، تواجد أعداد قليلة من المتظاهرين مع انتشار أمني كثيف.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، ان "ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، شهدت تواجد أعداد قليلة من المتظاهرين مع انتشار أمني كثيف لقوات حفظ القانون".

وأضاف انه " لا يوجد أي أغلاق لساحة النسور".

وتوافدت اعداد من المتظاهرين، صباح اليوم السبت، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية غير مسبوقة وشلل تام في جميع الطرق.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، إن المتظاهرين بدأوا بالتوافد إلى ساحة التحرير مع ساعات الصباح الأولى لأحياء ذكرى احتجاجات تشرين عام 2019.

وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".