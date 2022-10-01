التربية تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد - عاجل

وقال الدليمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الوزارة تستعد لاستقبال أبنائها الطلبة وفتح أبواب المدارس في يوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الأول للعام الدراسي الجديد 2022-2023"، موجهاً دعوة إلى "الإدارات المدرسية والهيئات التعليمية والتدريسية كافة لإقامة كرنفال تربوي تستقبل فيه الطلبة".وأضاف، أن "وزارة التربية تناشد المجتمع العراقي بشرائحه ومؤسساته كافة وأولياء الأمور لأخذ دورهم الوطني ومشاركة الوزارة بتوفير البيئة السليمة التي تضمن وتؤمن استقرار وانتظام الدوام في مدارسنا، والمحافظة على مكانة المعلم وقدسية المهنة".