الكشف عن طبيعة اصوات الانفجارات على جسر الجمهورية – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، طبيعة اصوات الانفجارات القوية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "أصوات الانفجارات القوية التي سمعت قرب جسر الجمهورية هي قنابل صوتية لأبعاد المتظاهرين من الحاجز الكونكريتي الاول من الجسر".

وقبل قليل، سمع دوي أصوات انفجارات قوية ضمن مقتربات ساحة التحرير وجسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

وتوافدت اعداد من المتظاهرين، صباح اليوم السبت، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية غير مسبوقة وشلل تام في أغلب الطرق.