حصيلة جديدة لإصابات المتظاهرين وعناصر الامن على جسر الجمهورية – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، حصيلة جديدة لإصابات المتظاهرين وعناصر الامن على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "جسر الجمهورية يشهد الان إطلاق رصاص مطاطي على المتظاهرين، بالإضافة الى استخدام "المولوتوف" من قبل المتظاهرين".

وأضاف ان "حصيلة المصابين ارتفعت الى 17 شخصاً بين إصابة وحالة اختناق، فضلا عن إصابة 6 من العناصر الأمنية نتيجة الحجارة والمولوتوف وبنادق الصيد".

وتوافدت اعداد من المتظاهرين، صباح اليوم السبت، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وسط اجراءات امنية غير مسبوقة وشلل تام في أغلب الطرق.