ابعاد النائب علاء الركابي من قبل متظاهري ساحة النسور (فيديو)

وبحسب مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، قال عدد من المتظاهرين إن "علاء الركابي مرفوض من قبلهم بسبب خذلانه لهم"، واصفيه بـ"الخائن".وشهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، انطلاق تظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين التي انطلقت عام 2019.وواكبت عدسة السومرية، توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وجسر الجمهورية، منذ هدوء التظاهرة في ساعات الصباح الأولى لغاية اطلاق قنابل الدخانيات والغاز المسيل للدموع، ضمن جسر الجمهورية.وأفاد ناشطون لـ السومرية نيوز، بأن التظاهرات تهدف إلى التأكيد على مطالب المحتجين وفي مقدمتها محاسبة قتلة المتظاهرين ورفض النظام السياسي.