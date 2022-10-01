أول تحرك نيابي بعد حادثة انهيار المبنى وسط بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، فتح ملف منح إجازات الاستثمار للمختبرات والمستشفيات الأهلية.



وقالت عضو اللجنة النائبة سروة عبد الواحد في بيان، إن "هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية"، لافتة إلى أن "ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصا إضافة بناء على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية".

وأشارت إلى أن "لجنة النزاهة ستقوم بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء".