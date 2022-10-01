التعليم تنشر توقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية الجديدة (وثيقة)

السومرية نيوز – بغداد

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توقيتات التقويم الجامعي للسنة الدراسية الجديدة.



وبحسب التقويم فأن العام الدراسي الجديد سيبدأ من يوم غد المصادف 2/10/2022 وينتهي في تاريخ 12/1/2023.

التقويم ادناه: