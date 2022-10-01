الكاظمي يصدر توجيها بشأن البناية المنهارة في بغداد

وقال الكاظمي غي تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "وجهنا الدفاع المدني باستنفار أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين في المبنى المنهار، راجين أن يمن الله بالصحة عليهم".وأضاف: "وجهنا بفتح تحقيق بالحادث والإجازة الممنوحة في الحكومات السابقة".وأشار الكاظمي الى ان "الحادث يؤكد صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح الإجازات العشوائية، وقد واجهت -للأسف- بسببها انتقادات عدة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بانهيار مبنى بالكامل ضمن ساحة الواثق في العاصمة بغداد.