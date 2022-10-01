العامري يدعو الحكومة لتحقيق عاجل بانهيار مبنى الكرادة

وقال العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تلقينا بأسف وحزن بالغين خبر انهيار بناية المختبر الوطني للتحليلات المرضية في ساحة الواثق ببغداد، واذ نثمن الجهود الاستثنائية التي تبذلها وحدات الدفاع المدني والحشد الشعبي لإنقاذ العالقين تحت الركام ، ندعو الحكومة الى اجراء تحقيق فوري في اسباب انهيار المبنى الذي تهاوى رغم انه من المباني الحديثة وهذا دليل على عدم مراعاة الشروط الهندسية المطلوبة وغياب المراقبة من قبل الجهات ذات العلاقة".وأضاف، "نعزي ذوي ضحايا الحادث الاليم ، وندعو الله ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ، وانا لله وانا اليه راجعون".