النجف.. انطلاق تظاهرات في ساحة ثورة العشرين (صور)

وقال مراسل السومرية نيوز، ان "اعدادا كبيرة من المتظاهرين تجمعت في ساحة ثورة العشرين وسط محافظة النجف لأحياء ذكرى ثورة تشرين".وأضاف: ان "المتظاهرين رفعوا اعلام العراق ولافتات تطالب بإنقاذ العراق من الفساد والمحاصصة السياسية".يذكر ان بغداد شهدت منذ صباح اليوم انطلاق تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير وساحة النسور وسط بغداد لأحياء ذكرى ثورة تشرين وسط إجراءات امنية مشددة واغلاق لبعض الطرق والجسور القريبة من أماكن التظاهرات.