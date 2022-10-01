متظاهرو التحرير يطالبون بالسماح لإدخال سيارات الإسعاف

وقال مراسل السومرية، إن "المتظاهرين في ساحة التحرير يطالبون بإفساح الطريق من قبل القوات الامنية لدخول سيارات الاسعاف بسبب صعوبة نقل المصابين".ونتيجة الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وقعت عدة إصابات في صفوف الطرفين، خلال التظاهرات الجارية في ساحة التحرير وسط بغداد.