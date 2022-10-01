يونامي تدعو للابتعاد عن العنف ومنع التصعيد

وقالت البعثة في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز: "ونحن نستذكر ضحايا تشرين الأول/ أكتوبر 2019، نجدد التأكيد أن الحق في الاحتجاج السلمي أمرٌ أساسيٌ في الديمقراطية".وأضافت: "وإذ نحيّي قوات الأمن العراقية على تعاملها بمهنية مع الاحتجاجات الحالية حتى الآن، ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف ومنع التصعيد".