نائب رئيس البرلمان يدعو للتحري عن أسباب انهيار مبنى الكرادة

وقال المندلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تلقينا بحزن كبير حادثة انهيار مبنى "المختبر الوطني للتحليلات المرضية " في ساحة الواثق وسط بغداد، وإذ نتقدم لأهالي الضحايا بالعزاء ودعائنا للجرحى بالشفاء، نؤكد على أهمية فتح تحقيق عاجل لتشخيص الأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى".وأكد أيضاً على "ضرورة ضبط الجهة التي أعطت الإجازة الاستثمارية في البناء ومطابقة البناء مع المتطلبات الهندسية المطلوبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى".