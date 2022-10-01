متظاهرو النسور يقررون الانسحاب ويحددون موعداً جديداً للتظاهر

قرر متظاهرو تشرين في ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، الانسحاب من التظاهرة، فيما طرحوا موعداً جديداً للتظاهر.

وقال مراسل السومرية، إن "متظاهري تشرين قرروا الانسحاب من ساحة النسور وسط بغداد".



وأشار إلى أنهم "قرروا التحضير لتظاهرة كبرى يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي".