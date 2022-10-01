صور من ساحة النسور بعد انسحاب المتظاهرين

تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً من ساحة النسور وسط العاصمة بغداد؛ عقب انسحاب المتظاهرين منها.

وقبل قليل، أفاد مراسل السومرية، بانسحاب متظاهري تشرين من ساحة النسور، فيما قرروا التحضير لتظاهرة كبرى يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي.



أدناه الصور: