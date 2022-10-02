زخم وقطوعات.. الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الموقف المروري لشوارع العاصمة بغداد تمثل باغلاق ثلاثة جسور مهمة وهم كلاً من الجمهورية والسنك والمعلق".وأضاف، أن "الطريق المؤدي من النسور باتجاه مجسر القادسية يشهد زحاماً خانقاً، بالاضافة الى منطقة العرصات، وكذلك منطقة الكرادة خارج".وبين، أن "جسري الربيعي والجادرية شهدا زخماً خانقاً"، مشيرا الى أن "الدخول الى المنطقة الخضراء فقط لحاملي (الباجات)".