مشاهد من ساحة التحرير بعد احياء الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين

وأظهرت الصور، خلوا ساحة التحرير ومتقرباتها من المتظاهرين وعودة الهدوء إلى الساحة مع انتشار أمني طبيعي.

وانطلقت، أمس السبت، تظاهرات في ساحتي التحرير والنسور وسط العاصمة بغداد، في ظل انتشار كثيف للقوات الأمنية، وذلك احياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين الأول عام 2019.يذكر أن احتجاجات تشرين عام 2019 اندلعت في أكثر من 10 محافظات، لا سيما في محافظات الجنوب، واستمرت عدة أشهر لكن زخمها ضعف تحت وطأة العنف الذي تسبب في مقتل أكثر من 600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين، فضلا عن القيود التي فرضتها جائحة كورونا.