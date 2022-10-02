التربية تحدد موعد امتحان مادتي اللغة الفرنسية والتركية للسادس الإعدادي

وذكرت الوزارة فيلا بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات قررت أن يكون موعد أداء امتحان مادة اللغة الفرنسية واللغة التركية لطلبة السادس الإعدادي يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٤ / ١٠ /٢٠٢٢".