هيئة الاستثمار على طاولة النزاهة النيابية لمناقشة حادثة انهيار "مختبر الكرادة"

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة النزاهة النيابية تستضيف يوم الأربعاء المقبل ٥/تشرين الأول رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية ومحافظ بغداد ومدير استثمار بغداد لمناقشة ملابسات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ببغداد".وأعلنت مديرية الدفاع، أمس السبت، سقوط قتلى وجرحى، نتيجة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.