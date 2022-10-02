لليوم الثاني.. مواصلة البحث عن المفقودين تحت ركام المبنى المنهار ببغداد (فيديو)

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، مواصلتها البحث عن المفقودين تحت ركام المبنى المنهار ضمن ساحة الواثق في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، "فرق إنقاذ الدفاع المدني والجهد الساند بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان تواصل جهدها لإنقاذ ضحايا حادث انهيار بناية المختبر الوطني".

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم، استضافة مسؤولي هيئة الاستثمار يوم الأربعاء المقبل لمناقشة حادث انهيار بناية المختبر الوطني.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة النزاهة النيابية تستضيف يوم الأربعاء المقبل ٥/تشرين الأول رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية ومحافظ بغداد ومدير استثمار بغداد لمناقشة ملابسات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ببغداد".

وأعلنت مديرية الدفاع، أمس السبت، سقوط قتلى وجرحى، نتيجة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية التابع لوزارة الصحة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.