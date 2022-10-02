ولادة توأم "ثلاثي" في محافظة عراقية (صورة)

السومرية نيوز ـ محليات



شهد مستشفى سامراء العام التابع لدائرة صــحة صلاح الدين، اليوم الاحد، ولادة توأم "ثلاثي" لامراة تبلغ من العمر 29 عام، فيما اكدت ادارة المستشفى ان التوائم الثلاثي والام يتمتعون بصحة جيدة .

وذكر اعلام صحة صلاح الدين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الولادة تمت من خلال عملية قيصرية ناجحة شارك فيها فريق طبي متخصص بأشراف اختصاص نسائية وتوليد والتخدير والعناية المركزة".



وأضاف: "تمت الولادة بعدما اكملو الـ 35 اسبوع من الحمل".

