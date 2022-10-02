انتشال جثة حارس البناية المنهارة وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني عثرت، على جثة تحت ركام بناية المختبر الوطني المنهار وسط بغداد".وأضاف، أن "الجثة تعود لحارس البناية"، مشيرا إلى ان "عمليات البحث ما تزال مستمرة".وصباح أمس السبت، أفادت مديرية الدفاع المدني بانهيار بناية مؤلفة من عدة طوابق عبارة عن مختبر طبي وسط العاصمة بغداد.