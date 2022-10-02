قبول 42 طالباً من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب

وجاء في نص القرار، بحسب بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على قبول الطلبة البالغ عددهم اثنين وأربعين طالبا من خريجي مدارس الموهوبين في كليات الطب بجامعات بغداد والمستنصرية والبصرة والموصل والكوفة وجابر بن حيان والعراقية والنهرين وميسان والأنبار ونينوى".ووجه وزير التعليم، "بتوفير المناخات المناسبة التي تتوافق وما يتمتع به هؤلاء الطلبة من مؤهلات ورعايتهم وتوظيف طاقاتهم وصياغة المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية والتربوية التي تلبي احتياجاتهم العلمية".